Китайские компании выплатят рекордные дивиденды за 2021 год

Китайские компании, акции которых торгуются на биржах, планируют выплатить по итогам 2021 года рекордные дивиденды в размере более 1,5 трлн юаней (около $225 млрд). Это на 1,4% и 13,6% больше по сравнению с фактическими дивидендами, выплаченными в 2020 и 2019 годах, соответственно. Об этом пишет РБК.

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Выплата дивидендов

По данным Китайской ассоциации публичных компаний (CAPC), число эмитентов, которые зарегистрированы на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и готовы выплатить дивиденды акционерам за 2021 год, выросло на 4,9% по сравнению с прошлым годом и составило 3170 компаний.



Ассоциация также отметила, что уровень дивидендных выплат в Китае уже сопоставим с уровнем дивидендных выплат на развитых рынках, поскольку в последние годы китайские компании стали чаще распределять и выплачивать денежные дивиденды, а также увеличивать суммы выплат.

Китайские власти уже давно стремятся улучшить системы распределения денежных дивидендов для зарегистрированных на бирже компаний. Регулятор также повысил требования к раскрытию информации, пишет агентство.

Китайский фондовый рынок

16 марта китайский фондовый рынок продемонстрировал самый сильный внутридневной рост со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

Индекс Hang Seng China Enterprises, отслеживающий динамику акций китайских компаний, взлетел на 12,5%, до 6889,45 пункта, а индекс Hang Sang Tech, в состав которого входят 30 крупнейших технологических компаний Китая, вырос на 22,2%, закрывшись на отметке 4242,39 пункта.

В феврале этого года инвестор-ветеран и основатель фонда Mobius Capital Partners Марк Мобиус заявил, что китайский фондовый рынок «станет безопасной гаванью».

По его словам, после обострения ситуации на Украине «увеличение доли Китая в портфеле является хорошей идеей, поскольку эта страна меньше подвержена риску».