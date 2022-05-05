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2022-05-05
Британия перестала признавать Московскую биржу
Лондон ввел санкции против более 1000 физических лиц и более 100 предприятий, информирует
Власти Великобритании отозвали статус признанного учреждения на Московской бирже. Это стало ответом на то, что центробанк РФ наложил ограничения на иностранных инвесторов в связи с западными санкциями против РоSSии,
Теперь инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании, если будут торговать бумагами на Московской бирже.
Александр Хребет, ZN.ua