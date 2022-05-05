Британия перестала признавать Московскую биржу

Лондон ввел санкции против более 1000 физических лиц и более 100 предприятий, информирует ZN.ua.

Британия перестала признавать Московскую биржу

Власти Великобритании отозвали статус признанного учреждения на Московской бирже. Это стало ответом на то, что центробанк РФ наложил ограничения на иностранных инвесторов в связи с западными санкциями против РоSSии, сообщили в Управлении по налоговым и таможенным сборам обновленного списка признанных бирж.

Теперь инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании, если будут торговать бумагами на Московской бирже.


Александр Хребет, ZN.ua

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