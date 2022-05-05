Британия перестала признавать Московскую биржу

Власти Великобритании отозвали статус признанного учреждения на Московской бирже. Это стало ответом на то, что центробанк РФ наложил ограничения на иностранных инвесторов в связи с западными санкциями против РоSSии, сообщили в Управлении по налоговым и таможенным сборам обновленного списка признанных бирж.

Теперь инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании, если будут торговать бумагами на Московской бирже.