Великобритания отменяет пошлины на украинские товары

Соединенное королевство отменяет все пошлины на импорт из Украины. Цель такого жеста - поддержать украинскую экономику. Сообщение ою этом опубликовано на сайте правительства Британии.

Так, 25 апреля были анонсированы новые меры в поддержку Украины в ее конфликте с Россией , которые предусматривают устранение всех тарифов в рамках действующего соглашения о свободной торговле между Британией и Украиной, а также и новые санкции против РФ .

В частности, все тарифы на товары, которые импортируются из Украины, будут сведены к нулю и все квоты будут устранены, что окажет Украине экономическую поддержку в сложное время.

Отменяются, в частности, пошлины на ключевой украинский экспорт, в том числе, на ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу.