Великобритания отменяет пошлины на украинские товары

Цель такого шага - подержать украинскую экономику

Великобритания отменяет пошлины на украинские товары
© Офис президента

Соединенное королевство отменяет все пошлины на импорт из Украины. Цель такого жеста - поддержать украинскую экономику. Сообщение ою этом опубликовано на сайте правительства Британии.

Так, 25 апреля были анонсированы новые меры в поддержку Украины в ее конфликте с Россией, которые предусматривают устранение всех тарифов в рамках действующего соглашения о свободной торговле между Британией и Украиной, а также и новые санкции против РФ.

В частности, все тарифы на товары, которые импортируются из Украины, будут сведены к нулю и все квоты будут устранены, что окажет Украине экономическую поддержку в сложное время.

Отменяются, в частности, пошлины на ключевой украинский экспорт, в том числе, на ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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