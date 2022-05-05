Минцифры разъяснило, как предприниматели могут получить выплаты за трудоустроенных ВПЛ

Подать заявку на компенсацию расходов может только работодатель через 5 дней после трудоустройства переселенцев.

Минцифры разъяснило, как предприниматели могут получить выплаты за трудоустроенных ВПЛ
Фото: Запорізька ОВА

В Министерстве цифровой трансформации разъяснили, как предприниматели могут получить выплаты за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц.

Информацию обнародовали на Facebook-странице ведомства.

Как известно, работодатели, которые будут нанимать внутриперемещенных лиц к себе на работу, получат 6500 грн за каждого трудоустроенного.

В министерстве говорят – предприниматели смогут получать компенсации за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца.

"Подать заявку на компенсацию расходов может только работодатель через 5 дней после трудоустройства внутренне перемещенного... Бюджетные учреждения и фонды общеобязательного государственного социального страхования не могут получить компенсацию", - подчеркнули в Минцифре.

Заявку на получение выплат могут подавать только те предприниматели, которые:

  • трудоустроили ВПЛ после 24 февраля, при условии, что переселенец получил статус ВПЛ также после 24 февраля;
  • выплачивали им зарплату не менее минимальной (6500 грн);
  • уплачивают единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год.

Чтобы получить компенсацию, работодателю необходимо заполнить заявку на портале "Дия" и подписать ее КЭПом (квалифицированной электронной подписью). "После этого заявление будет отправлено в Государственный центр занятости", - добавили в министерстве.

Напомним, в начале марта Президент Владимир Зеленский анонсировал введение специального пакета помощи для бизнеса на наемных работников.

Позже премьер Денис Шмыгаль сообщил, что государство начинает выплаты работодателям, принимающим на работу переселенцев из пострадавших регионов: 6500 гривень – за каждого трудоустроенного. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников.

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