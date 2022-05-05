Focus: Сколько Путин тратит каждый день на войну против Украины?

Немецкое издание подсчитало, сколько Москва тратит на свое бессмысленное кровопролитие на украинской территории, оказалось, что путинский план «Б» в разы дороже плана «А», информирует ZN.ua.

Focus: Сколько Путин тратит каждый день на войну против Украины?
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийская война против Украины длится уже больше двух месяцев. Для РоSSии и Владимира Путина с самого начала все пошло совсем не по плану. Более того, война становится все дороже. Сколько на самом деле Москва тратит на свое бессмысленное вторжение?

Немецкое издание Focus приводит определенные подсчеты, которые могут дать ответ на этот вопрос. В СМИ уже приводились разные цифры. Однако до сих пор нет точных проверенных данных о количестве роSSийских погибших и раненых, а также о количестве потерянной техники, о расходах на атаки и т.д. А из всего этого и складывается цена войны. В прессе появлялась сумасшедшая цифра в 1 миллиард долларов, который Путин тратит каждый день на агрессию против Украины.

Чтобы проверить, так ли это, нужно выяснить примерный размер армии РоSSии.

Сколько военных и оружия?

Различные источники говорят, что количество роSSийских солдат варьируется от 150 тысяч до 200 тысяч. Эксперт Томми Ахонен считает, что в роSSийском вторжении в Украину участвует около 190 тысяч роSSийских военных. Для такого количества личного состава требуется примерно 19 тысяч единиц разной боевой техники. Эти цифры могут быть не точными. Однако, по мнению Focus, от реальности они могут отличаться примерно в несколько сотен. Поэтому в дальнейших расчетах эти цифры используются в качестве основы. РоSSийская военная логика предполагает, что войска должны иметь возможность действовать в неблагоприятной среде. А значит, для каждого солдата должно быть место в бронемашинах. Исходя из этой логики, Ахонен считает, что 40% техники в руках РоSSии – это бронетранспортеры, 30% – танки, 20% – артиллерийские системы и 10% другие виды военных машин, в которые эксперт вносит системы ПВО, грузовики и т.д. Так что получается, что у РоSSии должно быть 7600 единиц бронетранспортеров, 5700 танков, 3800 единиц разных артиллерийских установок и примерно 1900 единиц других военных машин.


Лесь Димань, ZN.ua

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