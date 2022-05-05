Министр энергетики озвучил мизерную сумму ущерба, в которую обойдется Европе нефтяное эмбарго для РФ

Нефтяное эмбарго против РоSSии – это не вопрос экономики, информирует ZN.ua.

Министр энергетики озвучил мизерную сумму ущерба, в которую обойдется Европе нефтяное эмбарго для РФ

Введение нефтяного эмбарго в отношении РФ, до которого у Европы дошли руки только в рамках шестого пакета санкций, да и то с ограничениями, на самом деле снизит доходы стран-членов ЕС меньше, чем на полпроцента. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Ссылаясь на прогнозы участников конференции в Европейском Парламенте, посвященной санкциям ЕС, прошедшей 4 апреля, он отметил, что влияние введения нефтяного эмбарго на экономику 27 государств-членов ЕС будет полностью управляемым и будет равняться снижению доходов на 0,2-0,3 % или около 100 евро на взрослого европейца.

Министр энергетики согласился. что введение нефтяного эмбарго будет способствовать росту цен на горючее. Но подчеркнул, что эмбарго против РоSSии – это не вопрос экономики.

"Никто не любит платить больше, а потреблять меньше. Но речь не о бензине, и даже не об экономике как таковой. Речь о тысячах жизней, которые можно спасти, если военная машина Путина лишится своего горючего", - отметил он.

Галущенко напомнил, что в 2021 году Евросоюз уплатил РоSSии за энергоносители около 88 млрд. евро. В частности, почти 70 млрд – за нефть и нефтепродукты. Военный бюджет РоSSии в том же году составил 62,5 млрд. евро.

“Кремль может полностью финансировать свой ВПК продажей энергоресурсов в Европу – и все равно еще останется пара десятков миллиардов на дополнительные вооружения. Сегодня эти деньги, реализуемые в самолетах, ракетах и танках, убивают украинцев и разрушают нашу страну”, - подчеркнул министр энергетики Украины.

Напомним, ЕС позволит Венгрии и Словакии отложить эмбарго на роSSийскую нефть до конца 2023 года. Пока неизвестно, будет ли исключение также распространяться на нефтепродукты. Брюссель предложил Венгрии и Словакии более длительный период для введения эмбарго, чтобы предотвратить наложение ими вето на соответствующее решение Евросоюза.

Кроме того, Япония в настоящее время не может прекратить импорт нефти из РФ и присоединиться к планам ЕС ввести эмбарго на роSSийскую нефть.

Шестой пакет санкций ЕС против РоSSии включает в себя нефтяное эмбарго с постепенным введением до конца года.

По материалам: Новая газета /

Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах КиеваВ Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах Киева
Германия и Греция увеличивают поставки газа в Польшу и БолгариюГермания и Греция увеличивают поставки газа в Польшу и Болгарию
В Украине стремительно падает курс евроВ Украине стремительно падает курс евро
На Запорожье оккупанты пытаются создать «рублевую зону» – Запорожская ОВАНа Запорожье оккупанты пытаются создать «рублевую зону» – Запорожская ОВА
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
Япония не может сейчас отказаться от импорта роSSийской нефти — министр экономики страныЯпония не может сейчас отказаться от импорта роSSийской нефти — министр экономики страны
ЕС готовится к введению эмбарго на импорт роSSийской нефти, но с некоторыми исключениямиЕС готовится к введению эмбарго на импорт роSSийской нефти, но с некоторыми исключениями
ЕС может сделать исключение из нефтяного эмбарго для Венгрии и Словакии — ReutersЕС может сделать исключение из нефтяного эмбарго для Венгрии и Словакии — Reuters
Катар готов и имеет стимулы оттеснить РоSSию на европейском рынке энергоносителей - BloombergКатар готов и имеет стимулы оттеснить РоSSию на европейском рынке энергоносителей - Bloomberg
РоSSия может отключить газ Европе 21 маяРоSSия может отключить газ Европе 21 мая
ЕС примет решение об эмбарго на роSSийскую нефть на следующей неделеЕС примет решение об эмбарго на роSSийскую нефть на следующей неделе
Европейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев с положительной кредитной историейЕвропейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев с положительной кредитной историей
Укравтодор готовит Методологию оценки ущерба, чтобы РоSSия заплатила за каждый метр разрушенийУкравтодор готовит Методологию оценки ущерба, чтобы РоSSия заплатила за каждый метр разрушений
В Газпроме распространяют "инсайды" о 10 покупателях газа в Европе, согласившихся на расчеты в рубляхВ Газпроме распространяют "инсайды" о 10 покупателях газа в Европе, согласившихся на расчеты в рублях
Цена газа в Европе за несколько минут торгов подскочили на четверть из-за новостей "Газпрома"Цена газа в Европе за несколько минут торгов подскочили на четверть из-за новостей "Газпрома"
Последние новости
Подгружаем последние новости