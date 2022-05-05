Министр энергетики озвучил мизерную сумму ущерба, в которую обойдется Европе нефтяное эмбарго для РФ

Введение нефтяного эмбарго в отношении РФ , до которого у Европы дошли руки только в рамках шестого пакета санкций, да и то с ограничениями, на самом деле снизит доходы стран-членов ЕС меньше, чем на полпроцента. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Ссылаясь на прогнозы участников конференции в Европейском Парламенте, посвященной санкциям ЕС , прошедшей 4 апреля, он отметил, что влияние введения нефтяного эмбарго на экономику 27 государств-членов ЕС будет полностью управляемым и будет равняться снижению доходов на 0,2-0,3 % или около 100 евро на взрослого европейца.

Министр энергетики согласился. что введение нефтяного эмбарго будет способствовать росту цен на горючее. Но подчеркнул, что эмбарго против РоSSии – это не вопрос экономики.

"Никто не любит платить больше, а потреблять меньше. Но речь не о бензине, и даже не об экономике как таковой. Речь о тысячах жизней, которые можно спасти, если военная машина Путина лишится своего горючего", - отметил он.

Галущенко напомнил, что в 2021 году Евросоюз уплатил РоSSии за энергоносители около 88 млрд. евро. В частности, почти 70 млрд – за нефть и нефтепродукты. Военный бюджет РоSSии в том же году составил 62,5 млрд. евро.

“Кремль может полностью финансировать свой ВПК продажей энергоресурсов в Европу – и все равно еще останется пара десятков миллиардов на дополнительные вооружения. Сегодня эти деньги, реализуемые в самолетах, ракетах и танках, убивают украинцев и разрушают нашу страну”, - подчеркнул министр энергетики Украины.

Напомним, ЕС позволит Венгрии и Словакии отложить эмбарго на роSSийскую нефть до конца 2023 года. Пока неизвестно, будет ли исключение также распространяться на нефтепродукты. Брюссель предложил Венгрии и Словакии более длительный период для введения эмбарго, чтобы предотвратить наложение ими вето на соответствующее решение Евросоюза .

Кроме того, Япония в настоящее время не может прекратить импорт нефти из РФ и присоединиться к планам ЕС ввести эмбарго на роSSийскую нефть.