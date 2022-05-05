Завод «ЛАЗ» нужно национализировать и сделать там индустриальный парк — Садовой

Во Львове намерены инициировать национализацию Львовского автобусного завода «ЛАЗ». Владельцами предприятия с 90-х годов являются россияне. Об этом завил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook .

«На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может являться базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей», — написал мэр Садовой.

В настоящее время во Львове существует около 80 предприятий, полностью или частично принадлежащих россиянам.