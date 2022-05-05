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2022-05-05
Завод «ЛАЗ» нужно национализировать и сделать там индустриальный парк — Садовой
По словам мэра Львова, уже есть инвесторы, готовые наладить производство электродвигателей, информирует
Во Львове намерены инициировать национализацию Львовского автобусного завода «ЛАЗ». Владельцами предприятия с 90-х годов являются россияне. Об этом завил мэр Львова Андрей Садовой в
«На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может являться базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей», — написал мэр Садовой.
В настоящее время во Львове существует около 80 предприятий, полностью или частично принадлежащих россиянам.
Дубенко Вадим, ZN.ua