Завод «ЛАЗ» нужно национализировать и сделать там индустриальный парк — Садовой

По словам мэра Львова, уже есть инвесторы, готовые наладить производство электродвигателей, информирует ZN.ua.

Завод «ЛАЗ» нужно национализировать и сделать там индустриальный парк — Садовой

Во Львове намерены инициировать национализацию Львовского автобусного завода «ЛАЗ». Владельцами предприятия с 90-х годов являются россияне. Об этом завил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

«На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может являться базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей», — написал мэр Садовой.

В настоящее время во Львове существует около 80 предприятий, полностью или частично принадлежащих россиянам.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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