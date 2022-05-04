Монету в честь легендарного украинского самолета продают за десятки тысяч: фото

В Украине выставили на продажу монету в честь легендарного украинского самолета "Мрія Ан-225". За нее просят 19 999 гривен, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные онлайн аукциона Violity.

Как отмечается, монета – памятная, материал – серебро, номинал – 20 гривен. Ее серийный номер – 0079.

За лотом следят 38 человек, до окончания акции остается 4 дня.

Монета 2002 года выпуска. Национальный банк выпустил ее в рамках серии "Самолеты Украины".

Напомним, что роSSийские оккупанты во время своего вторжения уничтожили самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" на аэродроме в Гостомеле. В государственном предприятии "Антонов" пока не могут озвучить конкретные сроки обновления самолета.