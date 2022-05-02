Переселенцы в Украине смогут получить дополнительно по 4500 грн через супермаркеты Сильпо

Переселенцы из областей Украины, которые временно проживают в Киеве , могут получить дополнительную материальную помощь в размере 4500 грн от Красного Креста. Помощь будет одноразовой.

Деньги будут выплачиваться не наличными, а в виде сертификатов на покупки в сети супермаркетов "Сильпо".

Получить 4500 грн на покупки смогут самые уязвимые категории переселенцев:

люди с инвалидностью I группы;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);

семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет);

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту (до 16 лет).

Получить ваучеры "Сильпо" переселенцы смогут в порядке живой очереди лично на руки. Люди с инвалидностью I группы получат 3 сертификата по 500 грн (на сумму 1500 грн), а другие категории получателей – 9 сертификатов по 500 грн (общая сумма 4500грн).

Потратить эти деньги можно будет за одну покупку. Если товаров в чеке будет, например, на 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если закупиться на 480 грн, то 20 гривен сдачи не дадут.

Если ВПЛ зарегистрированы на правом берегу Киева , они могут прийти за ваучерами каждую среду и пятницу по адресу ул. Владимирская, 51б во Vcentri Hub. Для переселенцев на левом берегу столицы ваучеры раздают каждый вторник по ул. Миропольская, 19, возле метро "Черниговская" с 10:00 до 16:00.

Для получения ваучера "Сильпо" с собой нужно иметь паспорт; идентификационный код; справку о статусе перемещенного лица; справку о назначении группы инвалидности; свидетельство о рождении ребенка/детей, либо распоряжение об опекунстве (если необходимо).

Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов Сильпо заявила о возобновлении работы 18 своих временно не работавших магазинов.