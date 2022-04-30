Потери урожая в 2022 году: появились новые данные

Слухи о возможных потерях урожая в этом году в Украине оказались преувеличенными. Британская разведка обнародовала более оптимистический прогноз, чем давало наше Министерство аграрной политики. Время рассудит, чье пророчество было ближе к реальному, однако сейчас подсчеты британцев выглядят привлекательнее.

Возможные потери урожая 2022 года в Украине: появились новые данные

Прогноз по потерям урожая 2022 года в Украине обнародовало минобороны Великобритании в своем Twitter.

Итак, британские аналитики считают, что Украина потеряет в этом году около 20% своего прошлогоднего урожая зерновых. Эта потеря будет вызвана сокращением посевных площадей.

В прогнозе также говорится, что Украина занимает четвертое место в мире по объему экспорта сельскохозяйственной продукции. И, конечно, выпадение такого мощного поставщика не останется незамеченным мировым продовольственным рынком. Многие страны, особенно с невысоким экономическим развитием, почувствуют вакуум, образовавшийся из-за сокращения объемов поставок продуктов из Украины, очень болезненно. Не случайно эксперты прогнозируют вероятный голод, который может вспыхнуть в некоторых странах Азии.

Возможные потери урожая 2022 года в Украине: появились новые данные

"Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно. Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых менее экономически развитых странах", - говорится в публикации.

Как известно, в Украине в этом году не смогут засеять около 30% пахотных земель. Поэтому и другие неблагоприятные факторы в нашем Минагрополитики прогнозируют возможные потери урожая на уровне 40-70%. Однако британцы оперируют более оптимистичными цифрами.

Напомним, роSSийские захватчики разрешили фермерам с оккупированных территорий засевать поля зерновыми культурами, однако поставили условие хлеборобам: отдать им 70% собранного урожая. Поэтому неизвестно, согласятся ли украинские аграрии на такое дискриминационное условие.


Марченко Любов, Тудей

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