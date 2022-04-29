Средства также могут быть использованы для оплаты счетов за ирландскую гуманитарную помощь, оказываемую украинским беженцам.
Миллиард евро замороженных Ирландией роSSийских активов можно конфисковать для оплаты восстановления Украины, - Ковени
Более 1 миллиарда евро замороженных Ирландией роSSийских активов могут быть конфискованы для оплаты восстановления Украины, сообщает The Irish Times.
Такое мнение озвучил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.
В настоящее время страна "заморозила" 1,2 миллиарда евро в связанных с Россией фондах в рамках большого режима санкций ЕС. Власти готовы сделать следующий шаг и завладеть средствами.
Их также могут использовать для оплаты счетов за гуманитарную помощь, которую Ирландия оказывает украинским беженцам.
Ковени также подчеркнул, что санкции предназначены для РоSSии с целью стимулирования изменений в поведении или политике, а не для наказания.
Напомним, накануне Палата представителей призвала президента США продать замороженные роSSийские активы, а средства направить в поддержку Украины.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят возвращать роSSийским олигархам активы, замороженные в рамках санкций из-за полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.