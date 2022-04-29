Мошенники выманивают у украинцев деньги через фейковые выплаты от ООН, – правительство

Для получения "выплат" нужно уплатить государственную пошлину на фальшивом сайте.

Мошенники выманивают у украинцев деньги через фейковые выплаты от ООН, – правительство

Мошенники создали на сайте, замаскированном под "Правительственный портал", страницу "Государственные услуги онлайн" и подрубрику для "выплаты" украинцам денег от ООН.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

"Для подтверждения такого якобы "перевода" необходимо уплатить государственную пошлину в определенном размере", - говорится в сообщении.

Да, на Едином веб-портале органов исполнительной власти (https://www.kmu.gov.ua) указанных услуг нет.

"Отдельно обращаем внимание, что в случае получения помощи или перевода средств государственная пошлина не уплачивается", - отметили в Кабмине.

Секретариат Кабинета Министров обратился в правоохранительные органы по поводу возможной мошеннической схемы.

Напомним, Киберполиция задержала супругов, продавших бронежилеты и шлемы, которых на самом делене существует, более чем на 120 тысяч грн.

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