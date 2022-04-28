Австрия не платит за газ рублями — канцлер Австрии опроверг «роSSийские фейки»
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская энергетическая компания OMV продолжает платить за газ в евро, а информация об оплате газа в рублях — это выдумки роSSийской пропаганды. Об этом сообщает Новое время.
Сегодня утром роSSийские пропагандистские СМИ сообщили, что OMV согласилась выполнить требование Москвы. Канцлер Австрии назвал это «фейковыми новостями роSSийской пропаганды».
«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из РоSSии в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС», — написал Нехаммер в Twitter.
Напомним
Крупнейшая польская газовая компания PGNiG сообщила, что во вторник получила письмо от Газпрома о полной остановке поставок газа с контрактного утра среды. Этим роSSийский монополист нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.
Также «Газпром» проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Министерство энергетики Болгарии заявило, что принимает меры по обеспечению альтернативных поставок газа. В то же время, необходимости ограничивать потребление газа в стране оно не видит.
В конце марта Путин поручил перевести расчеты по поставкам роSSийского газа «недружественным» странам в рубли .
Страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) отвергли это требование, назвав его «односторонним и явным нарушением существующих контрактов».