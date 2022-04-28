Австрия не платит за газ рублями — канцлер Австрии опроверг «роSSийские фейки»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская энергетическая компания OMV продолжает платить за газ в евро, а информация об оплате газа в рублях — это выдумки роSSийской пропаганды. Об этом сообщает Новое время.

Австрия не платит за газ рублями — канцлер Австрии опроверг «роSSийские фейки»
Фото: newslooks.com

Сегодня утром роSSийские пропагандистские СМИ сообщили, что OMV согласилась выполнить требование Москвы. Канцлер Австрии назвал это «фейковыми новостями роSSийской пропаганды».

«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из РоSSии в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС», — написал Нехаммер в Twitter.

Напомним

Крупнейшая польская газовая компания PGNiG сообщила, что во вторник получила письмо от Газпрома о полной остановке поставок газа с контрактного утра среды. Этим роSSийский монополист нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

Также «Газпром» проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Министерство энергетики Болгарии заявило, что принимает меры по обеспечению альтернативных поставок газа. В то же время, необходимости ограничивать потребление газа в стране оно не видит.

В конце марта Путин поручил перевести расчеты по поставкам роSSийского газа «недружественным» странам в рубли .

Страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) отвергли это требование, назвав его «односторонним и явным нарушением существующих контрактов».

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