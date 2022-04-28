Сколько выплатил ФГВФЛ вкладчикам обанкротившихся банков
По состоянию на 1 апреля 2022 года, в реестре участников Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) было 68 действующих банков. На начало апреля продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков. Об этом идет речь в пресс-релизе ФГВФЛ.
Какую сумму выплатили вкладчикам неплатежеспособных банков
Общая сумма средств, аккумулированных фондом на 1 апреля 2022 года, составила почти 18,2 млрд грн. От регулярного сбора в фонд в январе-марте 2022 поступило около 1,1 млрд грн.
В марте 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении ФГВФЛ банков составили 278,5 млн грн. Всего в январе-марте этого года ликвидируемые фондом вкладчики банков получили гарантированное возмещение на сумму 293,9 млн грн.
Известно, что с начала основания Фонда гарантирования вкладов сумма выплат гарантированного возмещения составила около 96 млрд грн.
Ключевые решения фонда в отношении ликвидируемых банков
18 и 25 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «Проминвестбанк» и АО «Международный резервный банк» соответственно.
Напомним, что к процедуре ликвидации этих банков приступили 25 февраля 2022 года. Максимальная сумма гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «Проминвестбанк» и АО «МР Банк» составляет 200 тыс. грн.
С 16 марта 2022 года ФГВФЛ возобновил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «АКБ «Капитал», АО «Златобанк», ПАО «КБ «Премиум» и АО «Велес Банк».
С 17 марта 2022 года начали процедуру прекращения выплат гарантированного возмещения АО «Велес Банк» сроком на 30 дней, после чего утверждается ликвидационный баланс банка, а выплаты — прекращаются.