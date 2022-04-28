Сколько выплатил ФГВФЛ вкладчикам обанкротившихся банков

По состоянию на 1 апреля 2022 года, в реестре участников Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) было 68 действующих банков. На начало апреля продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков. Об этом идет речь в пресс-релизе ФГВФЛ.

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Какую сумму выплатили вкладчикам неплатежеспособных банков

Общая сумма средств, аккумулированных фондом на 1 апреля 2022 года, составила почти 18,2 млрд грн. От регулярного сбора в фонд в январе-марте 2022 поступило около 1,1 млрд грн.

В марте 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении ФГВФЛ банков составили 278,5 млн грн. Всего в январе-марте этого года ликвидируемые фондом вкладчики банков получили гарантированное возмещение на сумму 293,9 млн грн.

Известно, что с начала основания Фонда гарантирования вкладов сумма выплат гарантированного возмещения составила около 96 млрд грн.