Сколько выплатил ФГВФЛ вкладчикам обанкротившихся банков

По состоянию на 1 апреля 2022 года, в реестре участников Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) было 68 действующих банков. На начало апреля продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков. Об этом идет речь в пресс-релизе ФГВФЛ.

Сколько выплатил ФГВФЛ вкладчикам обанкротившихся банков
фото: thepage.ua

Какую сумму выплатили вкладчикам неплатежеспособных банков

Общая сумма средств, аккумулированных фондом на 1 апреля 2022 года, составила почти 18,2 млрд грн. От регулярного сбора в фонд в январе-марте 2022 поступило около 1,1 млрд грн.

В марте 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении ФГВФЛ банков составили 278,5 млн грн. Всего в январе-марте этого года ликвидируемые фондом вкладчики банков получили гарантированное возмещение на сумму 293,9 млн грн.

Известно, что с начала основания Фонда гарантирования вкладов сумма выплат гарантированного возмещения составила около 96 млрд грн.

Ключевые решения фонда в отношении ликвидируемых банков

18 и 25 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «Проминвестбанк» и АО «Международный резервный банк» соответственно.

Напомним, что к процедуре ликвидации этих банков приступили 25 февраля 2022 года. Максимальная сумма гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «Проминвестбанк» и АО «МР Банк» составляет 200 тыс. грн.

С 16 марта 2022 года ФГВФЛ возобновил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «АКБ «Капитал», АО «Златобанк», ПАО «КБ «Премиум» и АО «Велес Банк».

С 17 марта 2022 года начали процедуру прекращения выплат гарантированного возмещения АО «Велес Банк» сроком на 30 дней, после чего утверждается ликвидационный баланс банка, а выплаты — прекращаются.

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