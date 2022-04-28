Стоимость Tesla за день упала на $126 миллиардов

26 апреля акции Tesla обвалились на 12%, уменьшив стоимость компании на $126 млрд. Инвесторов беспокоит, что Илон Маск продаст часть своих акций, чтобы завершить сделку по покупке Twitter , пишет Bloomberg.

Фото: cnbc.com

4 апреля Маск раскрыл, что увеличил свою долю в Twitter . С тех пор акции самого успешного производителя электрокаров упали на 23%, или $275 млрд. Цена доли акций, которой владеет сам Маск, упала на $40 млрд.

Очередная затея Маска — это, конечно, не единственная причина падения, пишет издание. Фондовый рынок в целом опускается из-за страха перед стагфляцией и изменением политики ФРС.

Но Маск не помог своей компании, когда объявил, что лично гарантирует $21 млрд на покупку Twitter , не объяснив, откуда он возьмет эти средства. Пока детали сделки остаются неясными, но известно, что Маск использует акции Tesla как залог.

Это вызвало тревогу среди инвесторов, которые опасаются, что Маск продаст часть своих акций, чтобы привлечь средства.

По словам Артура Хогана, главного рыночного стратега National Securities Corp, помимо общей макрофинансовой ситуации и возможности продажи акций, на Tesla давят опасения части инвесторов, что Маск будет уделять Tesla меньше внимания после того, как получит контроль над соцсетью.

И хотя Tesla отчиталась о замечательных квартальных результатах на прошлой неделе, риск и неопределенность вокруг ее акций будут держаться еще некоторое время.

«Маск пошел на риск, использовав акции Tesla как залог. Если акции производителя электрокаров неожиданно пойдут вниз, это может создать сильный дискомфорт», — говорит Расс Молд AJ Bell.

Напомним

14 апреля Илон Маск заявил о своем намерении выкупить акции Twitter , предложив $54,2 за акцию. Миллиардер объяснил, что хочет вывести компанию с биржи, ведь «в своем нынешнем состоянии она не может служить свободе слова».