Государство выделило дополнительные 2 млрд грн на єПідтримку

Правительство приняло решение о выделении дополнительных 2 млрд грн на єПідтримку, что позволит осуществить выплату 6,5 тыс. грн еще более 300 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Государство выделило дополнительные 2 млрд грн на єПідтримку
фото: vogue.ua

Кому выплатили 6,5 тыс. грн

В рамках программы єПідтримка государство уже выплатило помощь в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев.

«На эту программу мы направили более 23 млрд грн. Однако часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты», — рассказал Денис Шмыгаль.

Ранее читатели «Минфина» массово жаловались, что подали заявку на получение помощи в размере 6,5 тыс. грн в «Дие», но деньги не поступили. «Минфин» попытался выяснить, что происходит с выплатами.

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