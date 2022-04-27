Индустриализация Западной Украины VS выезд крупных предприятий за рубеж — власть должна срочно поддержать бизнес

Сейчас у нашей страны есть возможности, которые ни в коем случае нельзя упустить, информирует ZN.ua.

Из-за войны РоSSии и Украины многие бизнесы приняли решение переехать на Западную Украину. Регион получает новое индустриальное дыхание и центральная власть должна сделать целый ряд шагов, чтобы импульс для региона не был потрачен в пустую, пишет Михаил Бно-Айриян в статье «Второе дыхание: как западная Украина получила шанс на индустриализацию».

«Первое. И самое главное. Правительство должно отойти от принципа «завозим из-за границы все, что можем» к позиции «производим в Украине все, что нужно». В связи с этим «обнуление» таможни и беспрепятственный завоз абсолютно всех видов товаров с нулевым НДС и таможенными пошлинами наносит большой урон украинским производителям и может свести на нет потуги отечественных предприятий перенести и построить новые заводы в западной Украине. Нужен здравый протекционизм. Сейчас нам его простят западные партнеры», — считает автор.

Второе. Украине необходима абсолютно новая промышленная политика, направленная на стимулирование переработки сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Наше правительство уже конкурирует с правительствами некоторых стран ЕС, уже активно пытающимися затащить наших производителей к себе. Например Румыния, имеющая слаборазвитую промышленность, предлагает длинные кредиты (на 15–25 лет) под несколько процентов, с грантовым компонентом и другими льготами для тех, кто согласится разместиться у них.

Если Украина не хочет, чтобы украинский бизнес уехал за рубеж, то простого отсутствия военных действий и приглашений переезжать недостаточно — нужны реальные финансовые стимулы, которые будут конвертированы в новые рабочие места.

Третье. Необходима комплексная и эффективная экспортная стратегия. Полумертвое экспортно-кредитное агентство должно быть полностью перезагружено, а часть министерств переориентирована на продвижение украинского экспорта. Запрет на ввоз продукции из РоSSии и Беларуси в Европу, готовность половины мира помогать нам любым способом — это огромные возможности для украинского экспорта, и упускать эту возможность нельзя. Нужно начинать страховать экспорт, кредитовать предприятия, и, конечно же, возобновить возврат экспортного НДС — без этого ничего не будет.

Четвертое. Нужна новая политика госзакупок. Весь госзаказ должен быть направлен исключительно на внутренний рынок. Как я уже писал, деньги в Украине есть и, скорее всего, будут только у государства. Именно государственный бюджет в ближайшие два-три года станет основным источником концентрации и перераспределения серьезных финансовых ресурсов в стране. Покупать за границей на государственные деньги можно и нужно лишь критический импорт. Все остальное — только на внутреннем рынке.

«Украинскому бизнесу, который активно работал в регионах, максимально пострадавших от боевых действий, или же который работает в регионах, находящихся на линии возможного развития военных действий, необходимо обратить внимание на западную Украину и просчитать вариант диверсификации бизнеса. Делать это нужно немедленно, потому что риски существенны», — пишет автор.

Западная Украина может стать неким компенсатором деиндустриализации Востока в связи с войной с Россией, а также инструментом активной дальнейшей экономической интеграции со странами ЕС. Правительству необходимо разработать комплексный подход к стимулированию роста производства в западной Украине и возглавить этот «тренд». В противном случае релокация не станет массовой и будет носить лишь локальный характер.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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