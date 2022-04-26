ПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреля

Приватбанк, один из крупнейших украинских банков, перечислит на банковские карты своих клиентов все деньги, которые были неправильно списаны во время сбоя 23 апреля. Возврат денежных средств произойдет в ближайшие дни.

Сколько конкретно пострадало клиентов Приватбанка из-за сбоя в системе – не известно. Также не сообщается, на какую общую сумму пострадали клиенты. Некоторые пользователи, например, сообщили, что у них с банковской карты неправильно списали по 2000 гривен.

Пресс-служба финучреждения обещает, что все некорректно списанные деньги вернут клиентам до 29 апреля. Если этого не произойдет, клиентам рекомендуют обращаться в службу поддержки.

Напомним, во время войны Приватбанк продлил действие просроченных карт. Если же карту плохо читает терминал (из-за того, что она износилась), то можно выпустить новую в работающем отделении банка или просто сделать себе цифровую карту (это можно сделать легко и быстро в Приват24). В любо случае, действие просроченных карт продлено на 180 дней.

Ранее стало известно, что ПриватБанк, несмотря на военное положение, принял решение об изъятии денег со счетов украинцев.