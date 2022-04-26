"Укрпошта" выпустит марку с самолетом "Мрия": как она будет выглядеть

”Укрпочта” планирует в ближайшее время выпустить марку под названием "Украинская мрия", которая будет посвящена самолету Ан-225 "Мрия", информирует Апостроф .

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора в соцсети Facebook.

За основу возьмут детский рисунок, участвовавший в одном из конкурсов еще до полномасштабной войны РоSSии против Украины.

"Украинская мрия" - это наша следующая почтовая марка, которую мы планируем издать в скором времени. Эту иллюстрацию еще до войны нарисовала одиннадцатилетняя София Кравчук из Волынской области для участия в конкурсе "Что для меня Украина?". Именно такой ребенок видел нашу страну - яркой и цветущей", - говорится в публикации.

В "Укрпочте" подчеркивают, что Украина будет преуспевающей страной, даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет, проиллюстрированный Софией.

Напомним, что за пророческую марку с рисунком военного корабля "Москва", затонувшего через два дня после выпуска тиража, перепродали на аукционе за 5 млн гривен – все деньги пойдут на помощь ВСУ.