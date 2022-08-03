Тисячі людей з усього світу замовили на Amazon та Ebay марку «Доброго вечора, ми з України»

На марці зображений трактор українського фермера, до якого прив’язаний танк російських окупантів, інформує ZN.ua.

Тисячі людей з усього світу замовили на Amazon та Ebay марку «Доброго вечора, ми з України»
© Укрпошта

Майже 4 тисячі замовлень на марки і мерч «Доброго вечора, ми з України» отримала «Укрпошта» від початку продажів на Amazon та Ebay. Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Йдеться про поштові марки та різноманітну атрибутику і сувеніри, на яких зображений трактор, що тягне вкрадений у російських військових танк. Ця продукція має великий попит на найбільших світових маркетплейсах.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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