Укрпошта випустить NFT-марку з «Русскім воєнним кораблем...»
Найпопулярніша марка стане цифровою.
«Укрпошта» планує випускати марки в NFT-форматі,
Першою українською NFT-маркою стане найпопулярніша марка «Укрпошти», яку випустили під час війни — «Русскій воєнний корабль, іді…». Гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.
Втім, наразі «Укрпошта» за законом не має права на випуск NFT-марок. Отож національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. «Укрпошта», зі свого боку, ліцензує права на випуск NFT марки.
У відомстві наголосили, що взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа-суб’єкт господарювання. З умовами можна ознайомитись