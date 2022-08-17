Укрпошта випустить NFT-марку з «Русскім воєнним кораблем...»

«Укрпошта» планує випускати марки в NFT-форматі, повідомляє пресслужба поштового оператора.

Першою українською NFT-маркою стане найпопулярніша марка «Укрпошти», яку випустили під час війни — «Русскій воєнний корабль, іді…». Гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

Втім, наразі «Укрпошта» за законом не має права на випуск NFT-марок. Отож національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. «Укрпошта», зі свого боку, ліцензує права на випуск NFT марки.