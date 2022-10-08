"Укрпошта" випустить марку зі зруйнованим Кримським мостом: як виглядатиме

Укрпошта збирається випустити нову поштову марку з нагоди підриву на Кримському мосту.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Апостроф.

"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться", - написав він у телеграмі.

За його словами, дизайн поштової марки, присвяченої руйнуванню незаконно збудованого Кримського мосту, готували вже давно, зокрема, цим займався художник Юрій Шаповал.

"Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з росією. Точну дату випуску ще повідомимо пізніше", - додав Смілянський.

Номіналом нової епічної марки стане "М" (оскільки її головний герой - міст), а випустять її тиражем 7 мільйонів одиниць, вартість яких становитиме 18 гривень.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
МВФ виділив Україні $1,3 млрдМВФ виділив Україні $1,3 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрпошта" випустить марки із псом Патроном: фото"Укрпошта" випустить марки із псом Патроном: фото
Укрпошта випустить NFT-марку з «Русскім воєнним кораблем...»Укрпошта випустить NFT-марку з «Русскім воєнним кораблем...»
Тисячі людей з усього світу замовили на Amazon та Ebay марку «Доброго вечора, ми з України»Тисячі людей з усього світу замовили на Amazon та Ebay марку «Доброго вечора, ми з України»
Укрпочта выпустила марку "Русский военный корабль всё": на Крещатике собрались толпы филателистов, фотоУкрпочта выпустила марку "Русский военный корабль всё": на Крещатике собрались толпы филателистов, фото
Укрпочта выпустит новую марку с "русским военным кораблем"Укрпочта выпустит новую марку с "русским военным кораблем"
"Укрпочта" выпустит марку, посвященную победе KALUSH Orchestra на Евровидении"Укрпочта" выпустит марку, посвященную победе KALUSH Orchestra на Евровидении
"Укрпошта" выпустит марку с самолетом "Мрия": как она будет выглядеть"Укрпошта" выпустит марку с самолетом "Мрия": как она будет выглядеть
Укрпочта выпустит новую марку о "русском военном корабле"Укрпочта выпустит новую марку о "русском военном корабле"
Почтовую марку с роSSийским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грнПочтовую марку с роSSийским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн
Марку "Русский военный корабль" в Украине продают за десятки тысяч гривен: подробностиМарку "Русский военный корабль" в Украине продают за десятки тысяч гривен: подробности
Последние новости
Подгружаем последние новости