"Укрпошта" випустить марку зі зруйнованим Кримським мостом: як виглядатиме
Укрпошта збирається випустити нову поштову марку з нагоди підриву на Кримському мосту.
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує
"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться", - написав він у телеграмі.
За його словами, дизайн поштової марки, присвяченої руйнуванню незаконно збудованого Кримського мосту, готували вже давно, зокрема, цим займався художник Юрій Шаповал.
"Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з росією. Точну дату випуску ще повідомимо пізніше", - додав Смілянський.
Номіналом нової епічної марки стане "М" (оскільки її головний герой - міст), а випустять її тиражем 7 мільйонів одиниць, вартість яких становитиме 18 гривень.