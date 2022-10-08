"Укрпошта" випустить марку зі зруйнованим Кримським мостом: як виглядатиме

Укрпошта збирається випустити нову поштову марку з нагоди підриву на Кримському мосту.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Апостроф .

"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться", - написав він у телеграмі.

За його словами, дизайн поштової марки, присвяченої руйнуванню незаконно збудованого Кримського мосту, готували вже давно, зокрема, цим займався художник Юрій Шаповал.

"Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з росією. Точну дату випуску ще повідомимо пізніше", - додав Смілянський.

Номіналом нової епічної марки стане "М" (оскільки її головний герой - міст), а випустять її тиражем 7 мільйонів одиниць, вартість яких становитиме 18 гривень.