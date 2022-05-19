Укрпочта выпустит новую марку с "русским военным кораблем"

Укрпочта уже через несколько дней представит новую марку с "русскім воєнним кораблем". Она станет продолжением первой серии коллекцмм. Лозунг гласит: "Русскій воєнний корабль…ВСЬО!".

Глава Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в своем Telegram-канале, что дата выпуска новой марки - 23 мая. В этот день Украина празднует День морской пехоты. Также в эту дату как раз исполнится 40 дней с момента гибели роSSийского крейсера "Москва".

Руководитель почтового оператора назвал совпадение "двойным праздником".

"23 мая Укрпочта выпустит марку «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!» и начнет ее продажу. Не нужно сразу занимать очереди, время продажи и все детали мы объявим заранее на наших страницах и на моем Фейсбуке и ТГ-канале вечером 22 мая", - отметил Смилянский.

Тираж новой марки - 5 миллионов экземпляров. Это в пять раз больше тиража первой военной марки "Русскій воєнний корабль, іді нах..й".

Доступны два варианта марок: "Русскій воєнний корабль… ВСЬО! Слава нації!" W для международных отправок и "Русскій воєнний корабль… ВСЬО! Смерть ворогам!" F - по Украине.

Марки будут продавать в более чем 1500 отделениях Укрпочты. 1,5 миллиона марок реализуют на пяти интернет-площадках.

Напомним, сейчас Укрпочта разрабатывает новую марку: гражданам предложили проголосовать за один из пяти вариантов.