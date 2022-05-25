100 или 30 тыс. в месяц: как начисляются зарплаты военным и почему суммы могут отличаться

Денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, как начисляется зарплата для украинских военнослужащих и что на это влияет. Подробностями поделились в ГУР Минобороны.

По его словам, денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая – это ежемесячная зарплата, которую военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой.

Вторая часть – это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

Дополнительное вознаграждение:

для военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, оно составляет 30 тыс. грн в месяц или примерно 1 тыс. грн в день;

для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение составляет 100 тыс. грн в месяц или примерно 3 тыс. грн в день.

Выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий. Сумму делят на две части. В первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячную зарплату в соответствии с должностью, званием и другими параметрами.

Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения, то есть 30 или 100 тыс.

Для получения денежных выплат военнослужащий должен иметь счет в любом украинском банке. Реквизиты своего счета нужно предоставить в финансовую службу вашей части.