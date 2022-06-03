Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев

Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на правительственную финансовую помощь в размере 3 тысяч долларов. Об этом объявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, сообщает Укринформ.

Канада запускает новую программу поддержки украинских беженцев
Фото: infoglobe.cz

Поддержка Канады

«Наша поддержка украинцев, бегущих от роSSийской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто должен искать убежище и хочет процветать в новых общинах по всей стране. Эта единовременная финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые бросили так много, чтобы найти безопасность в Канаде», — сказал Фрейзер.

В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний — 1500 долларов.

Как получить помощь

Отмечается, что для получения этой единовременной помощи необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия.

Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.





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