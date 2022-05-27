Поддержка военнослужащих: НБУ хочет запретить коллекторам звонить военным

Запрет будет временным, но будет введен на достаточно долгий период, информирует ZN.ua.

Нацбанк выступил с предложением, которым планируется ввести запрет мер по урегулированию просроченной задолженности в отношении военнослужащих. Запрет будет действовать на период действия военного положения, а также шести месяцев после его прекращения. Об этом сообщает пресс-службу НБУ.

Уточняется, что послабление будут касаться военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Предлагается запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.

"Также кредиторам и коллекторским компаниям запрещается проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправлять текстовые, голосовые и иные сообщения как военнослужащим, так и членам их семей", - говорится в сообщении.

НБУ направил соответствующее письмо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады с предложением внесения изменений в закон Украины "О потребительском кредитовании".


Середа Елена, ZN.ua

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