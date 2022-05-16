Минфин запустил сайт, посвященный военным облигациям

Министерство финансов Украины запускает новый сайт с информацией о военных облигациях. Об этом говорится в сообщении министерства.

Минфин запустил сайт, посвященный военным облигациям
Фото: bonds.gov.ua

«Сегодня военные облигации — это не только инвестиционный инструмент, но и наше с вами оружие. Оружие как на военном, так и на финансовом фронте. Инвестируйте в военные облигации — приближайте победу над оккупантами», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Для приобретения военных облигаций обращайтесь к банкам-первичным дилерам и лицензированным брокерам. Стоимость одной облигации: 1000 грн/$1000/1000 евро.

«Военные облигации — это бесценная инвестиция, которая вернется миром, добром и процентами. Это — инвестиция в победу. И стране эта поддержка тоже необходима. Приобрести военные облигации можно даже онлайн. Итак, вместе к победе», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Предыстория

25 февраля Кабмин решил осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд гривен путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ.

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