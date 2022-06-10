Коллекторам запретят приходить к участникам боевых действий. Профильный комитет поддержал предложение НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 7414, запрещающий коллекторам приходить к участникам боевых действий и членам их семей. Об этом в телеграмм-канале написал заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Коллекторам запретят приходить к участникам боевых действий. Профильный комитет поддержал предложение НБУ
Фото: epravda.com.ua

По словам народного депутата, в редакции первого чтения норма будет действовать на время военного или чрезвычайного положения и еще через несколько месяцев после его окончания.

Предложение НБУ

26 мая Национальный банк предложил запретить кредитодателям и коллекторским компаниям принимать меры по возврату просроченной задолженности по защитникам Украины.

Регулятор предложил на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям-военнослужащим.

В случае выявления нарушения таких норм регулятор будет применять определенные законодательством меры воздействия в части соблюдения требований взаимодействия с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению).

Участники боевых действий

Речь идет о военнослужащих ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Госспецслужбы транспорта, Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины, и военнослужащих указанных выше военных формирований и правоохранительных органов — граждан Украины, выполняющих воинскую обязанность за пределами Украины.





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