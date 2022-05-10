Из-за действий оккупантов Украина прекратит с 11 мая транзит газа через станции на Луганщине, - Оператор ГТСУ

Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами состоится временное перенесение мощностей "Сохрановки" на физическую точку соединения "Суджа".

С 11 мая Украина вынуждена прератить транзит газа через станции Луганщины, оказавшиеся на временно оккупированной Россией территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТСУ.

"Действия оккупантов сделали невозможной дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", которые находятся на временно оккупированной территории Украины. В настоящее время ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на контролируемых РФ территориях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Пресслужба Оператора ГТС України

Оператор ГТС подчеркнул - вмешательство захватчиков в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

"Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории", – отметили в компании.

Напомним, днем 10 мая роSSийская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку. Был перебит магистральный газопровод.