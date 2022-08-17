Бізнес приходить до тями але дуже повільно — опитування

Переважна більшість підприємців зазнала суттєвих втрат через війну. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, 27% опитаних суб’єктів малого та середнього бізнесу внаслідок війни зазнали втрат в сумі до $10 тисяч, 20% — у більше, ніж $100 тисяч, 28% оцінили свої збитки у $10-50 тисяч, а 13% — у $50-100 тисяч.

Лише кожен двадцятий підприємець повідомив, що не зазнав збитків, спричинених війною.

22% підприємців збитки завдані безпосередньо бойовими діями. З них 23% перебувають на етапі фіксування збитків, 11% звернулися до правоохоронних органів, а 63% не чинили жодних дій, аби зафіксувати чи відшкодувати втрати.

Крім цього, 14% опитаних компаній мають офіси або виробництва на окупованих територіях.

Вже майже третина підприємців, а саме 28% відновили свою роботу у повному обсязі, 37% – частково, і 16% малого та середнього бізнесу досі не працюють. Порівняно з травнем збільшилась кількість компаній, що відновили повну роботу, адже тоді повноцінно працювали 21% компаній, 38% – частково, і 17% не працювали взагалі. Серед непрацюючих бізнесів 12% планують відновити роботу, а 4% можуть незабаром закритися.

При цьому, 32% опитаних підприємців вже вичерпали свої резерви фінансової стійкості, 11% припускають, що їх вистачить максимум на місяць, 27% можуть протриматись кілька місяців і лише 20% та 6% здатні триматись півроку та рік відповідно.

За результатами опитування, 63% підприємств не користувалися ані державними, ні міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу. Тоді як 16% скористалися опцією сплати єдиного 2% податку, 6% — іншими податковими пільгами, 5% —кредитною програмою «5-7-9» і лише 1% — компенсацією за працевлаштування ВПО. Більшість підприємців не вдавалися до релокації — лише 5% повідомили, що виїхали за кордон, і ще 4% в межах України.

Це четверта хвиля опитування, проведеного асоціацією серед представників МСБ – учасників проєкту Unlimit Ukraine. Воно тривало з 4 до 10 серпня серед фізичних осіб-підприємців. Участь у ньому взяли 118 підприємців.