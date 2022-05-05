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2022-05-05
В Украине запретят роSSийский рубль и могут запретить белорусский
Ликвидность рубля в пределах Украины станет нулевой, а в некоторых случаях – отрицательной, информирует
В Верховной Раде зарегистрировано 3 законопроекта о запрете обращения роSSийского рубля на территории Украины и для трансграничных переводов и перемещений, сообщает
Законопроект
- запретить использование роSSийского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений;
- принудительно депонировать активы, выраженные в роSSийских рублях, до окончания действия военного положения без начисления каких-либо процентов, комиссий и т.д. Депонирование не останавливает право собственности на такие активы, но временно ограничивает его;
- вывести из гражданского оборота активы, выраженные в роSSийских рублях, принадлежащих на праве собственности резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов РФ. Вывод рублей из гражданского оборота отличается от их конфискации тем, что производится по закону ipso jure и не требует решения суда. Кроме того, в результате конфискации валюты изменяется только собственник, не влияющий на уменьшение ее ликвидности, а в результате вывода из гражданского оборота – ликвидность рубля в пределах Украины становится нулевой, а в некоторых случаях – отрицательной, например, при оценке IPO (первая публичная продажа акций или других ценных бумаг частной компании, - ред.);
- по запросу Кабмина предоставить право НБУ распространять указанные ограничения на валюты других стран, способствующих агрессии РФ против Украины, в частности Беларуси;
- запретить допуск к торгам финансовыми инструментами, выраженными (номинированными) в роSSийских рублях, в частности, но не исключительно, как инструменты фондового, денежного и товарного рынков;
- запретить установление обменного курса (кросс-курса) роSSийского рубля, за исключением случаев установления суммы репараций РФ в пользу Украины;
- внести соответствующие изменения в «О валюте и валютных операциях», «О платежных системах и переводе средств в Украине», «О рынках капитала и организованных товарных рынках» и Гражданского кодекса Украины;
- криминализировать незаконные действия с задепонированными или выведенными из гражданского оборота роSSийскими рублями.
Законопроект
- определить порядок изъятия и утилизации иностранной валюту (платежных документов), выведенных согласно законодательству из гражданского оборота в случае их трансграничных перемещений через таможенную границу Украины;
- установить особый порядок проведения процессуальных действий при таком изъятии, а также порядок их обжалования.
Главной целью этого законопроекта является максимальное упрощение процедуры изъятия иностранной валюты, выведенной из гражданского оборота в Украине (в том числе валюты государства – агрессора (оккупанта), которая перемещается через таможенную границу Украины).
Законопроект
- ст. 1551 КУоАП дополнить частью четвертой относительно введения строгих санкций за нарушение установленного законом порядка обращения с иностранной валютой, депонированной или выведенной из гражданского оборота на территории Украины, и/или выраженными в ней платежными инструментами (долговыми обязательствами)
Лия Ильченко, ZN.ua