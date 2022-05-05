В Украине запретят роSSийский рубль и могут запретить белорусский

В Верховной Раде зарегистрировано 3 законопроекта о запрете обращения роSSийского рубля на территории Украины и для трансграничных переводов и перемещений, сообщает "Юридическая газета" .

Законопроект №7334 предлагает на период действия военного положения:

запретить использование роSSийского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений;

принудительно депонировать активы, выраженные в роSSийских рублях, до окончания действия военного положения без начисления каких-либо процентов, комиссий и т.д. Депонирование не останавливает право собственности на такие активы, но временно ограничивает его;

вывести из гражданского оборота активы, выраженные в роSSийских рублях, принадлежащих на праве собственности резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов РФ . Вывод рублей из гражданского оборота отличается от их конфискации тем, что производится по закону ipso jure и не требует решения суда. Кроме того, в результате конфискации валюты изменяется только собственник, не влияющий на уменьшение ее ликвидности, а в результате вывода из гражданского оборота – ликвидность рубля в пределах Украины становится нулевой, а в некоторых случаях – отрицательной, например, при оценке IPO (первая публичная продажа акций или других ценных бумаг частной компании, - ред.);

или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов . Кроме того, в результате конфискации валюты изменяется только собственник, не влияющий на уменьшение ее ликвидности, а в результате вывода из гражданского оборота – например, при оценке IPO (первая публичная продажа акций или других ценных бумаг частной компании, - ред.); по запросу Кабмина предоставить право НБУ распространять указанные ограничения на валюты других стран, способствующих агрессии РФ против Украины, в частности Беларуси ;

; запретить допуск к торгам финансовыми инструментами, выраженными (номинированными) в роSSийских рублях, в частности, но не исключительно, как инструменты фондового, денежного и товарного рынков;

запретить установление обменного курса (кросс-курса) роSSийского рубля , за исключением случаев установления суммы репараций РФ в пользу Украины;

, за исключением случаев установления суммы репараций в пользу Украины; внести соответствующие изменения в «О валюте и валютных операциях», «О платежных системах и переводе средств в Украине», «О рынках капитала и организованных товарных рынках» и Гражданского кодекса Украины;

криминализировать незаконные действия с задепонированными или выведенными из гражданского оборота роSSийскими рублями.

Законопроект №7335 предлагает внести следующие изменения в Таможенный кодекс Украины:

определить порядок изъятия и утилизации иностранной валюту (платежных документов), выведенных согласно законодательству из гражданского оборота в случае их трансграничных перемещений через таможенную границу Украины;

(платежных документов), выведенных согласно законодательству из гражданского оборота в случае их трансграничных перемещений через таможенную границу Украины; установить особый порядок проведения процессуальных действий при таком изъятии, а также порядок их обжалования.

Главной целью этого законопроекта является максимальное упрощение процедуры изъятия иностранной валюты, выведенной из гражданского оборота в Украине (в том числе валюты государства – агрессора (оккупанта), которая перемещается через таможенную границу Украины).

Законопроект №7336 предлагает: