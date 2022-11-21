Розробник Cardano випустить новий стейблкоїн

Розробник Cardano Emurgo оголосив про плани випустити прив’язаний до долара стейблкоїн. Криптовалюта називатиметься USDA, вона стане доступною на початку 2023 року. Про це пише Noworries.

Фото: happycoin.club

Що відомо

Компанія Emurgo, яка функціонує як окреме офіційне комерційне відділення Cardano, заявила, що USDA стане першим регульованим стейблкоїном на блокчейні Cardano, який підтримуватиметься фіатною валютою.

У компанії Чарльза Хоскінсона також повідомили, що USDA стане першим з лінійки продуктів Anzens.

«Запровадження стейблкоїна, який повністю підтримується фіатними валютами та відповідає нормативним вимогам, є наступним кроком у реалізації безхмарного майбутнього для криптовалютної спільноти», — зазначив керуючий директор Emurgo Fintech Вініт Бхуванагірі.

Клієнти Cardano зможуть конвертувати долари США в USDA за допомогою кредитних або дебетових карток, банківського переказу або конвертації ADA.