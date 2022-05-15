"Укрпочта" выпустит марку, посвященную победе KALUSH Orchestra на Евровидении-2022.

Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Он напомнил, что "Укрпочта" выпускает марки, согласно решению художественного совета. Но, по мнению Смелянского, у него будет достаточно аргументов согласовать и ускорить выпуск марки, посвященной победителям международного конкурса.

"Так, как мы это сделали с Русланой и Джамалой (представительницами Украины, ранее побеждавшими на Евровидении, – ред.), – объяснил гендиректор "Укрпочты".

Он добавил, что дизайн марки будет разработан отдельно, потому что должны это согласовать с Евровидением.

"Если хотим идти в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности. Поэтому пока фото – это пример одного из вариантов", – заметил он.

Смелянский напомнил, что в приложении "Действие", на странице "Укрпочты" в Фейсбуке и его Телеграмм-канале продолжается голосование за то, какую марку следующую выпустит Украина.

"Пока есть бесспорный лидер, но еще есть 5 дней для определения. А Kalush пойдет вне конкурса", – добавил Игорь Смелянский.