Еврокомиссия выпустит долговые бумаги для финансовой поддержки Украины — Politico

Проект призван сохранить экономическую стабильность страны в ближайшие три месяца, информирует ZN.ua.

Еврокомиссия выпустит долговые бумаги для финансовой поддержки Украины — Politico
© https://www.eurointegration.com.ua/

Европейская комиссия разрабатывает план выпуска долговых бумаг, призванный облегчить экономически-финансовый кризис в Украине в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно данным источника, официально об инициативе и сроках ее осуществления будет сообщено 18 мая.

«Европейская комиссия планирует выпустить новые долговые бумаги Европейского Союза для покрытия краткосрочной финансовой потребности Украины в течение следующих трех месяцев, что оценивается в 15 миллиардов евро», - говорится в статье.

Напомним, что учитывая все необходимые расходы, Международный валютный фонд и украинское правительство согласились, что в следующие три месяца Украине потребуется 5 миллиардов евро ежемесячно. Такая сумма необходима для покрытия бюджетного дефицита, обеспечения военных расходов, социальных выплат и экономии.

Пока неизвестно, сколько средств планирует выделить Еврокомиссия на воплощение проекта с долговыми бумагами, но в Politico отмечают, что к нему также могут присоединиться страны, не являющиеся членами ЕС.


Александр Кричковский, ZN.ua

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