Росія втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти – Politico

Росія фактично втратила в боях під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти включно з командним складом. Про це повідомляє видання Politico .

«155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз – після Ірпеня та Бучі, другий раз – після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром, – розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. – Біля Вугледара та Мар’їнки Донецької області знищено велику кількість сил противника, включно з командним складом».