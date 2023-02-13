Росія втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти – Politico

155-та бригада морської піхоти із Владивостока розбита вщент включно з командним складом, інформує ZN.ua.

Росія втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти – Politico
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Росія фактично втратила в боях під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти включно з командним складом. Про це повідомляє видання Politico.

«155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз – після Ірпеня та Бучі, другий раз – після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром, – розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. – Біля Вугледара та Мар’їнки Донецької області знищено велику кількість сил противника, включно з командним складом».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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