Єврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICO

Європейська комісія відмовилася від планів накладення санкцій на ядерний сектор Росії у десятому санкційному пакеті. Про це повідомляє POLITICO із посиланням на трьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності.

Виконавчий орган ЄС спершу повідомив країнам ЄС про наміри розробити санкції проти цивільного ядерного сектору Росії. До цього напередодні зустрічі лідерів ЄС минулого тижня закликав президент України Володимир Зеленський.

Однак, за словами трьох дипломатів, цей план провалився.