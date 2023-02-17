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2023-02-17
Єврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICO
Проти таких санкцій виступила, зокрема, Угорщина.
Європейська комісія відмовилася від планів накладення санкцій на ядерний сектор Росії у десятому санкційному пакеті. Про це
Виконавчий орган ЄС спершу повідомив країнам ЄС про наміри розробити санкції проти цивільного ядерного сектору Росії. До цього напередодні зустрічі лідерів ЄС минулого тижня закликав президент України Володимир Зеленський.
Однак, за словами трьох дипломатів, цей план провалився.
Микита Ткаченко, ZN.ua