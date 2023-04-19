Білий дім готує «безпрецедентні» обмеження інвестицій у Китай – Politico

Обмеження хочуть запровадити "з метою безпеки, а не економічних перегонів", зазначають в уряді США.

В адміністрації президента США Джо Байдена протягом багатьох років на найвищому рівні існували розбіжності щодо того, наскільки агресивно слід обмежувати економічну взаємодію з Китаєм. Але зараз чиновники, схоже, близькі до угоди з одного ключового питання, спрямованого на стримування технологічного та військового підйому Пекіна, пише Politico .

Безпрецедентні правила, які обмежують американські інвестиції в Китай , планують запровадити наприкінці квітня. Згідно з ними, американські компанії повинні повідомляти уряду про нові інвестиції в китайські технологічні фірми; деякі угоди в критично важливих секторах, таких як мікрочіпи, будуть заборонені.

Нещодавно Китай опублікував нові митні дані, що свідчать про падіння у першому кварталі року торгівлі із Заходом - як із США , так і з Європою, що підігріло побоювання щодо уповільнення економічного зростання та поділу двох наддержав.

В американському уряді зазначають, що планують запровадити обмеження з метою безпеки, а не економічних перегонів.

"Для США важливо чітко заявити, що ми не прагнемо відокремитися від Китаю або якимось чином обмежити його зростання", - сказав Джей Шамбо, заступник міністра фінансів у міжнародних справах.