Білий дім готує «безпрецедентні» обмеження інвестицій у Китай – Politico

Обмеження хочуть запровадити "з метою безпеки, а не економічних перегонів", зазначають в уряді США.

В адміністрації президента США Джо Байдена протягом багатьох років на найвищому рівні існували розбіжності щодо того, наскільки агресивно слід обмежувати економічну взаємодію з Китаєм. Але зараз чиновники, схоже, близькі до угоди з одного ключового питання, спрямованого на стримування технологічного та військового підйому Пекіна, пише Politico.

Безпрецедентні правила, які обмежують американські інвестиції в Китай, планують запровадити наприкінці квітня. Згідно з ними, американські компанії повинні повідомляти уряду про нові інвестиції в китайські технологічні фірми; деякі угоди в критично важливих секторах, таких як мікрочіпи, будуть заборонені.

Нещодавно Китай опублікував нові митні дані, що свідчать про падіння у першому кварталі року торгівлі із Заходом - як із США, так і з Європою, що підігріло побоювання щодо уповільнення економічного зростання та поділу двох наддержав.

В американському уряді зазначають, що планують запровадити обмеження з метою безпеки, а не економічних перегонів.

"Для США важливо чітко заявити, що ми не прагнемо відокремитися від Китаю або якимось чином обмежити його зростання", - сказав Джей Шамбо, заступник міністра фінансів у міжнародних справах.

На додаток до очікуваного указу про інвестиції, США також розглядають можливість заборони популярного китайського додатку TikTok. А високопоставлений торговий чиновник заявив минулого тижня, що США також можуть підвищити тарифи на ввіз китайських товарів, щоб висловити своє невдоволення тим, що Пекін не виконує умов так званої першої фази торгової угоди, підписаної за президента Дональда Трампа.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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