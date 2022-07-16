Російські ювелірні вироби не потраплять під нові санкції ЄС — Politico

Європейська комісія заявила про плани заборонити імпорт російського золота в межах нового пакету санкцій проти РФ , але наразі вона залишає російські ювелірні вироби поза переліком підсанкційних товарів, згідно з проектом нових обмежень, з яким ознайомилося видання Politico .

ЄС почав розробляти плани щодо заборони імпорту золота з Росії після того, як минулого місяця країни G7 оголосили про запровадження ембарго на російське золото, намагаючись придушити доходи військової машини Кремля.

«Жорстока війна Росії проти України не припиняється. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію», – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У проекті нового пакету санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться про те, що «забороняється купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, золото, якщо воно походить з Росії або було вивезене з РФ в країни ЄС чи в будь-яку третю країну».

Але проект додатка до документа, отриманий Politico, показує, що блок заборонить тільки золото у вигляді порошку, необробленій або напівфабрикатній формі, а також золоті монети та відходи або брухт золота. У проекті не згадується золото у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи каблучки. Це може залишити лазівки, через які гроші зможуть надходити у «скарбницю» Кремля.

Щороку Росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90 відсотків експорту золота РФ припадало на Велику Британію.

Плани Єврокомісії виходять за рамки простої заборони імпорту російського золота. Ця пропозиція є частиною нового пакету санкцій, який також передбачає суворіші вимоги до звітності щодо блокування активів підсанкційних осіб та посилення контролю за експортом передових технологій. Наприклад, Єврокомісія планує заборонити експорт до Росії сльозогінного газу, чорнила для зняття відбитків пальців, поліцейських шоломів і щитів, а також водометів, які можна використовувати проти людей, йдеться в проекті нового пакету санкцій.

Очевидно, намагаючись протистояти російському наративу про те, що санкції ЄС сприяють голоду в усьому світі, блокуючи експорт зерна та продовольства, проект нового пакету обмежень передбачає певні винятки для блокування активів. Країни можуть дозволити використовувати заморожені активи, якщо вони призначені для запобігання подіям, які матимуть «серйозний і значний вплив на здоров’я та безпеку людей або навколишнє середовище». Подібний виняток стосується імпорту та транспортування сільськогосподарської і харчової продукції, таких як пшениця та добрива.

Відповідаючи на запитання, чи означає це визнання того, що ЄС раніше блокував потік добрив або зерна, дипломат ЄС відповів, що це був радше «косметичний» крок.

«Єврокомісія не каже, що ми зробили щось, що перешкоджає експорту зерна, а навпаки, гарантує, що немає вторинних наслідків інших санкцій, які могли б певним чином створити навіть натяк на адміністративне навантаження на експорт зерна», – сказав дипломат ЄС.

За словами кількох дипломатів, міністри закордонних справ ЄС обговорять ці плани в понеділок, 18 липня. Потім посли ЄС можуть прийняти проект під час зустрічі.