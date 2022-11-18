ЄС заморозив активи РФ на 68 мільярдів євро — POLITICO

Більшість заморожених російських активів знаходяться в Бельгії, інформує ZN.ua.

ЄС заморозив активи РФ на 68 мільярдів євро — POLITICO

ЄС заморозив активи РФ на загальну суму 68 мільярдів євро. Про це повідомляє POLITICO, посилаючись на внутрішній документ Єврокомісії.

Зазначається, що більшість заморожених російських активів (50 мільярдів євро) знаходяться в Бельгії.

Люксембург посідає друге місце з 5,5 мільярдами євро активів РФ. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією і Францією на них припадає понад 90 відсотків заморожених російських активів.

При цьому, наразі точно невідомо, скільки російських національних резервів заморожено в ЄС. У внутрішньому документі Єврокомісії наводиться приблизна цифра 33,8 мільярда євро, але додається, що ця сума наразі оцінюється.

Єврокомісія все ще чекає на схвалення Радою ЄС рішення про визнання ухилення від санкцій злочином, що полегшило б конфіскацію активів у разі засудження у кримінальній справі.

Проблемою, як це не дивно, є Польща, яка гальмує цей процес, йдеться у документі. Хоча Варшава повністю підтримує таку ініціативу, їй спочатку потрібно ухвалити національний закон, що вона зараз і робить.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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