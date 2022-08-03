Politico: Європа боїться імпортувати багато електроенергії з України

У міністра енергетики України Германа Галущенка є проблема. Його уряд поставив перед ним завдання переконати ЄС, що український ядерний флот достатньо безпечний, щоб експортувати велику кількість екологічно чистої електроенергії в Європу. Це допомогло б Києву наповнити спустошену казну, а також понизити європейські ціни на енергоносії.

Але російська окупація кількох атомних електростанцій України з початку вторгнення, а також публічні суперечки українського міністра з МАГАТЕ через питання безпеки, посилюють страх європейців перед безпечністю української системи електрогенерації. Це справжній атомний головний біль, - пише Politico .

На зустрічі з міністрами енергетики ЄС минулого тижня Галущенко просував те, що він називав угодою, від якої всі в Європі тільки виграють. Потрібне швидке схвалення збільшення експорту електроенергії з України, яке дозволить заощадити 6 мільярдів кубометрів газу, тому що його не потрібно буде спалювати для електрогенерації. Київ отримає гроші, щоб заплатити за борги, а ЄС зможе виконати свій план із заощадження газу, щоб пережити зиму без поставок з Росії. В інтерв’ю для Politico Галущенко сказав, що Україна може швидко наростити експорт на Захід зі 100 Мегаватт до 1690 Мегаватт. В чому ж проблема? «В техніках», - буркнув міністр.

Неодноразові українські заяви про потенційну ядерну аварію на Запорізькій АЕС, якщо вона лишиться під контролем армії Росії, налякали Європу. Ці застереження мали на меті посилити відчуття невідкладності проблеми російської війни проти України в ЄС. Але тепер вони можуть підірвати довіру до української ядерної безпеки. Україну не планували під’єднувати до європейської електромережі до 2023 року. Але після початоку вторгнення Росії Київ відключився від радянської системи, яка сполучала українську мережу з білоруською і російською. А оператори електромережі ЄС ENTSO-E авторизували термінове сполучення України з Заходом. Галущенко добивається ще більшого пришвидшення у формі щоденного збільшення експорту електроенергії. Але європейські оператори наполягають на дотриманні протоколів.