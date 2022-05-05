"Остров змеиный", "Призрак Киева" и не только: НБУ выпустит новые монеты в честь защитников Украины, фото

Национальный банк выпустит новые монеты, посвященные борьбе Вооруженных сил и всего украинского народа с роSSийской агрессией. Объявлены результаты голосования за эскизы и творческие работы, информирует Апостроф .

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что НБУ начинает работу над созданием первой памятной монеты из серии о героическом сопротивлении роSSийским захватчикам.

Наибольшее количество голосов получили в категории "Лучший эскиз":

"Единство – сила". Автор – Алина Малюта (Украина).

Аверс монеты: в центре изображен малый Государственный Герб Украины, вокруг которого изображено единение украинской нации: люди держатся за руки, обвивающие желто-голубую ленту.

Реверс: в центре – малый Государственный Герб и надписи Украина (наверху), 2022 (внизу);

"Остров Змеиный", автор Виталия Шеварева (Украина).

На аверсе будет изображен остров Змеиный, на котором в первый день войны произошло столкновение украинских пограничников и воинов ВСУ с роSSийским военным кораблем, и надписи: ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ (наверху), «РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ – ИДИ НАХ**Й!» (внизу)

Реверс: пограничник на посту, желто-голубой флаг на флагштоке, малый Государственный Герб (внизу);

"Призрак Киева", авторства Марины Куц (Украина).

На аверсе изображены на фоне стилизованной карты – самолет и надпись Украина, малый Государственный Герб (вверху).

На реверсе – легенда киевских воздушных боев, пилот-ас, на счету которого уничтожено несколько десятков роSSийских самолетов; надпись Призрак Киева (наверху);

"Слава Героям", авторства Мирослава Грича (Miroslav Hric) (Чехия).

Аверс: обобщенные образы защитницы и защитников, окутанных желто-голубой лентой. Внизу надпись – Слава Героям!

Реверс: композиция, символизирующая борьбу добра со злом, которая происходит в Украине: на фоне желто-голубой карты Украины – архангел Михаил. Вверху надпись – "Мир победит тьму!";

"Украина – мать героев", авторства Марии Падий (Украина).

Аверс: трезубец в обрамлении цветов и колосков; надпись надпись – УКРАИНА (наверху).

Реверс: композиция изображает на фоне стилизованной дороги две сплетенные руки – женщины и мужчины в военной форме, вверху – эмблема ВСУ, под которой слева и справа размещены надписи МАТЬ ГЕРОЕВ;

в номинации "Лучшая творческая работа":

"Берегиня", авторства Алексея Шекшуева (Португалия).

Описание работы: образ украинской женщины-хранительницы, оберегающей мужественных и героических воинов – защитников Украины;

"Героям Слава!", авторства Андрея Ермоленко (Украина).

Описание роботы: во время разных эпох и поколений, как свою мужественность и героем прославляю Украину;



"Приглашаем в Чернобаевку", авторство Андрея Ермоленко (Украина).