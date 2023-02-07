Восени 2024 року з'явиться Renault Duster третього покоління

Компанія Renault планує восени 2024 року почати продавати Renault Duster нового покоління. Це буде вже третє покоління популярного французького бюджетного кросовера.

Восени 2024 року з'явиться Renault Duster третього покоління

Renault Duster випускають із 2010 року. Він відразу став одним із лідерів свого сегменту завдяки відмінному поєднанню ціни та якості. Цей кросовер користується великою популярністю в Україні. Так, наприклад, у січні 2023 року він став бестселером українського ринку нових автомобілів.

Фахівці Renault вже розробляють Duster третього покоління. Його збудують на платформі CMF-B, яка розроблена разом компаніями Nissan та Renault. На цій платформі вже створили такі моделі, як, наприклад, нові Renault Sandero та Jogger. На цій платформі Renault може побудувати ще один кросовер, але як він називатиметься – ще не відомо. Цей таємничий кросовер може запозичити чимало елементів у Duster третього покоління.

По суті, новий Duster буде серійною версією концепту Bigster, який дебютував ще на початку 2021 року. Покупцям запропонують дві версії – на 5 та 7 людей.

Восени 2024 року з'явиться Renault Duster третього покоління

За чутками, Renault Duster третього покоління може не мати версії з повним приводом. Важко уявити цей кросовер без повного приводу, але це дійсно може бути. Втім, остаточного рішення з цього питання боси компанії Renault ще, зважаючи на все, не прийняли.

Відбудуться серйозні зміни і в лінійці двигунів. 1,5 л дизельний мотор приберуть з лінійки двигунів. Замість нього буде бензоелектрична силова установка E-Tech потужністю 145 к.с. Такою силовою установкою оснащується Renault Clio та Captur, а також Nissan Juke. З бензоелектричною силовою установкою E-Tech кросовер Duster має коштувати дорожче, але він, як і раніше, залишиться бюджетним.

Очікується, що Duster третього покоління матиме нове обладнання та нові технології. Однак у стандартній комплектації технологій та обладнання буде мінімальна кількість, щоб зберігалася доступна ціна.

Восени 2024 року з'явиться Renault Duster третього покоління

В Україні зараз Renault Duster у комплектації ZEN коштує від 672 600 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Версія із повним приводом коштує 756 900 гривень.

Раніше стало відомо, що у 2026 році у продажу з'явиться Renault Clio нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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