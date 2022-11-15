2022-11-15
“Укрзалізниця” повідомила про затримку низки поїздів
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Через російську ракетну атаку на міста України 15 листопада “Укрзалізниця” затримала відправлення низки поїздів.
Так, на 30 хвилин затримано відправлення поїзд №42 Трускавець — Дніпро та на 20 хвилин затримується поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль.
Загалом станом на 17:00 чотири рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком.
Компанія
“Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах”, - заявляють в Укрзалізниці.
Ірина Знась, ZN.ua