“Укрзалізниця” повідомила про затримку низки поїздів

Через російську ракетну атаку на міста України 15 листопада “Укрзалізниця” затримала відправлення низки поїздів.

Так, на 30 хвилин затримано відправлення поїзд №42 Трускавець — Дніпро та на 20 хвилин затримується поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль.

Загалом станом на 17:00 чотири рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком.

Компанія заявила , що підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

“Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах”, - заявляють в Укрзалізниці.