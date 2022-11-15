“Укрзалізниця” повідомила про затримку низки поїздів

“Укрзалізниця” повідомила про затримку низки поїздів
© depositphotos/beibaoke

Через російську ракетну атаку на міста України 15 листопада “Укрзалізниця” затримала відправлення низки поїздів.

Так, на 30 хвилин затримано відправлення поїзд №42 Трускавець — Дніпро та на 20 хвилин затримується поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль.

Загалом станом на 17:00 чотири рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком.

Компанія заявила, що підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

“Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах”, - заявляють в Укрзалізниці.


Ірина Знась, ZN.ua





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