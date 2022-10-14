"Укрзалізниця" відновила курсування поїздів до Краматорська

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом Донецької області починаючи з п’ятниці, 14 жовтня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Поїзд вирушатиме зі столиці щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13. Він робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер у разі потреби мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів нашої країни", – наголосили в компанії.