"Укрзалізниця" відновила курсування поїздів до Краматорська

Компанія поступово відновлює залізничне сполучення зі звільненими населеними пунктами

До Краматорська курсуватимуть потяги
© pramodwaikar.com

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом Донецької області починаючи з п’ятниці, 14 жовтня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Поїзд вирушатиме зі столиці щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13. Він робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер у разі потреби мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів нашої країни", – наголосили в компанії.


Артем Руденко, ZN.ua





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