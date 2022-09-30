Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують

Укрзалізниця прийняла рішення повернути гарячі обіди до швидкісних поїздів категорії Інтерсіті+. Стало відомо, які страви пропонують та скільки вони коштують.

Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують

Національний залізничний перевізник повідомив про повернення популярного сервісу. Укрзалізниця оновила меню спільно з партнерами з "МХП" та "WOG Cafe". Про це повідомили представники прес-служби компанії в Telegram.

Тепер пасажири зможуть скуштувати обід під яскравою назвою "Козацький драйв". До нього входять картопля по-селянськи та курячий шашлик. Також можна скуштувати плов по-кримсько-татарськи "Шлях додому".

Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують

За оновлений ланчбокс потрібно буде сплатити 125 грн. Його можна замовити безпосередньо у поїзді під час поїздки. А з наступного тижня замовлення можна буде оформити у чат-боті, додатку, а також на сайті "Укрзалізниця" при покупці квитка.

У поїздах Інтерсіті продовжують роботу кафе, в яких можна придбати каву, чай, воду, десерти, сендвічі, хот-доги та різні снеки.

Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують

Раніше стало, що Укрзалізниця планує перейти до нових стандартів екіпірування поїздів, які передбачають відмову від рідкого мила та рулонного туалетного паперу. Їх хочуть замінити гігієнічною піною та листовим папером.

"Таке рішення дозволить заощадити близько 2 млн гривень на рік і водночас запропонувати пасажирам якіснішу продукцію. Перехід на нові стандарти екіпірування дозволить заощадити на ключових позиціях, водночас запропонувавши сучасні гігієнічні рішення", – зазначив перевізник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця запустила інший сервіс для пасажирів – наразі їм у потягах доступні європейські туалети.


Ловіцька Леся, Тудей





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