Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров'я

Ділянку колії запустять достроково

Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров'я
Ділянку колії запускають достроково
© Пассажирский транспорт

В Одеській області залізничники відновили ділянку залізниці Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова). Про це повідомляє видання «Пасажирський транспорт» із посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спіну.

Повідомляється, що 22 серпня буде запущено залізничне сполучення між станціями Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова) в обхід самопроголошеного Придністров'я.

«З 22 серпня розпочнеться рух поїздів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) – Басарабяська (Молдова), яка перестала повністю функціонувати 1997 року. Відновлення цієї ділянки колії завдовжки 23 кілометри залізничники провели у рекордно короткий термін – трохи більше місяця», – зазначають у виданні.

Залізничники зі сторони України відновили 22-кілометрову ділянку колії. Зі сторони Молдови було відновлено 1-кілометрову ділянку. Тепер між станціями Березине – Басарабяска буде запущено залізничне сполучення як існуючою ділянкою від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.


Артем Руденко, ZN.ua





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