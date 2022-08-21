Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров'я

В Одеській області залізничники відновили ділянку залізниці Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова). Про це повідомляє видання «Пасажирський транспорт» із посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спіну.

Повідомляється , що 22 серпня буде запущено залізничне сполучення між станціями Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова) в обхід самопроголошеного Придністров'я.

«З 22 серпня розпочнеться рух поїздів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) – Басарабяська (Молдова), яка перестала повністю функціонувати 1997 року. Відновлення цієї ділянки колії завдовжки 23 кілометри залізничники провели у рекордно короткий термін – трохи більше місяця», – зазначають у виданні.

Залізничники зі сторони України відновили 22-кілометрову ділянку колії. Зі сторони Молдови було відновлено 1-кілометрову ділянку. Тепер між станціями Березине – Басарабяска буде запущено залізничне сполучення як існуючою ділянкою від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.