Укрзалізниця змінила графік поїздів до Польщі

Укрзалізниця з 15 серпня змінила графік руху двох поїздів до Польщі. Про це повідомили у прес-службі перевізника. Купуючи квитки з сьогоднішнього дня, вони побачать новий графік.

Укрзалізниця змінила графік поїздів до Польщі: що потрібно знати пасажирам

Так, час у дорозі між Києвом та Варшавою зменшиться на півтори години, а між Києвом та Хелмом – на 40 хвилин. З 15 серпня потяг №67 "Київ-Варшава" відправлятиметься з Києва о 17:27 (замість 18:23) та прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).

Потяг № 24 Хелм – Київ з 16 серпня курсуватиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) та прибуватиме до Києва о 07:29.

Укрзалізниця змінила графік поїздів до Польщі: що потрібно знати пасажирам

Купити квиток на поїзд Укрзалізниці українці з будь-якого куточка світу можуть тепер через мобільний додаток, який компанія запустила за підтримки Mastercard. Так як Укрзалізниця через додаток продає квитки напряму, то ціни там вказані без додаткових комісій.

На даний момент програма вже доступна для скачування користувачам Google Play Market та AppStore. Там можна не лише купити квитки, але й здійснити повернення, отримувати сповіщення про шлях відправлення/прибуття поїзда та рейс, знайти потрібний рейс та відповіді на актуальні питання про перевезення. Всі дані пасажира зберігатимуться в його особистому кабінеті, що дуже зручно.

Раніше повідомлялося, як українці можуть отримати безкоштовні авіаквитки до Канади.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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