Відновила роботу найбільша мережа заправок для автомобілів із ГБО

В Україні знову запрацювали автозаправки компанії "Укравтогаз", які обслуговують автомобілі із ГБО. Про це повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, заправки цієї компанії відновили роботу у 27 українських містах, у яких це дозволяє безпека. Здебільшого це міста центральних та західних областей України. Незабаром заправки компанії "Укравтогаз" запрацюють і у деяких інших містах. Наприклад, у Вінниці та Кременчуці.

Слід зазначити, що у 2022 році "Укравтогаз" вже двічі припиняв роботу своїх заправок для автомобілів із ГБО. Взимку спочатку це сталося через зниження попиту на автогаз та з деяких інших причин. Потім – через повномасштабне вторгнення російських військ.

Між тим, середня ціна автогазу в Україні 12 липня становила 35,74 гривень за один літр. У мережі Авантаж це паливо можна було купити взагалі за 32,95 гривень за один літр. Експерти пояснюють зниження цін кількома причинами, зокрема збільшенням постачання автогазу в Україну.

Нагадаємо, раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що незабаром дизельне паливо в Україні може подешевшати на 4-5 гривень за літр.