«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження залізничних дільниць через вранішню атаку росіян

Через пошкодження енергетичної інфраструктури сьогодні, 16 грудня, низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Про це офіційно повідомила «Укрзалізниця».

Зазначається, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.

Також уточнюється, що посадка та висадка триває через підземні переходи.

«Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах», - йдеться у повідомленні.