2022-12-16
«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження залізничних дільниць через вранішню атаку росіян
Пошкоджено дільниці в чотирьох областях.
© Укрзалізниця
Через пошкодження енергетичної інфраструктури сьогодні, 16 грудня, низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Про це офіційно повідомила
Зазначається, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.
Також уточнюється, що посадка та висадка триває через підземні переходи.
«Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах», - йдеться у повідомленні.
Олена Середа, ZN.ua