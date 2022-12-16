«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження залізничних дільниць через вранішню атаку росіян

Пошкоджено дільниці в чотирьох областях.

«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження залізничних дільниць через вранішню атаку росіян
© Укрзалізниця

Через пошкодження енергетичної інфраструктури сьогодні, 16 грудня, низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Про це офіційно повідомила «Укрзалізниця».

Зазначається, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.

Також уточнюється, що посадка та висадка триває через підземні переходи.

«Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах», - йдеться у повідомленні.


Олена Середа, ZN.ua





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