П'яний водій тролейбуса влаштував ДТП у Дніпрі, кадри: "Дружина повідомила трагічну новину"

Увечері 18 серпня у Дніпрі на Набережній Перемоги тролейбус №12, за кермом якого був нетверезий водій без прав, влетів у легковик.

У департаменті транспорту та інфраструктури відреагували на інцидент, повідомляє «Дніпро Оперативний».

В результаті перевірки правоохоронці з'ясували, що перед рейсом водій пройшов медичний огляд, за результатами якого всі показники були в нормі, а слідів вживання алкоголю не було виявлено.

Як пояснив сам водій, за кілька годин до ДТП дружина повідомила йому трагічну новину про загибель родича та поранення племінниці внаслідок бойових дій. Він не зміг впоратися з емоціями і замість того, щоб взяти відгул, випив спиртного і продовжив рух маршрутом. Також з'ясувалося, що водій керував тролейбусом із простроченим тимчасовим посвідченням водія.

Відразу після з'ясування обставин водія було звільнено з посади. Також були притягнуті до дисциплінарної відповідальності начальник депо, заступник начальника депо з перевезень, начальник відділу експлуатації, провідний інженер з безпеки руху, ревізор з безпеки руху, випускний диспетчер.

«З метою недопущення подібних випадків у майбутньому вже проводиться повна перевірка документів усіх водіїв, посилено контроль за водіями на лінії, за диспетчерами, працівниками служби безпеки руху та медичними працівниками», - прокоментували у департаменті.